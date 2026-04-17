Trump amenaza a Italia por bloquear aterrizaje de aviones militares de EE.UU.

La base de Sigonella es uno de los principales nudos operativos de EE.UU. en el Mediterráneo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumenta la tensión diplomática con Italia luego de que el gobierno de Giorgia Meloni impidiera el aterrizaje de aviones militares estadounidenses en la base de Sigonella, en Sicilia.

La decisión italiana forma parte de las restricciones al uso de bases y espacio aéreo europeo en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Crece la tensión entre aliados

Según reportes internacionales, Italia niega el permiso para que aeronaves militares de Estados Unidos utilicen la base aérea de Sigonella con destino al Golfo Pérsico.

La medida se da en medio de la ofensiva militar impulsada por Washington tras el fracaso de las negociaciones con Irán y el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Trump responde con duras críticas a sus aliados europeos y cuestiona la postura del gobierno italiano, uno de sus socios más cercanos dentro de Europa.

Contexto del conflicto

La decisión de Roma coincide con la suspensión de la renovación automática del acuerdo de defensa entre Italia e Israel, anunciada por Meloni en los últimos días.

Italia justifica la medida como parte de una postura alineada con la búsqueda de una salida diplomática al conflicto regional.

El episodio refleja un nuevo foco de fricción entre Washington y sus aliados de la OTAN, en un momento marcado por la presión internacional sobre la guerra y el impacto global en los mercados energéticos.