Crisis en el Estrecho de Ormuz: La Unión Europea propone teletrabajo por falta de energía

El restablecimiento de la libertad de navegación es de vital importancia.

La Unión Europea advirtió sobre el impacto creciente de la crisis en Oriente Medio y propuso medidas de emergencia para enfrentar las consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro energético global.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que la interrupción prolongada del tránsito marítimo en esta zona resulta “sumamente perjudicial” para Europa, al afectar directamente el abastecimiento de petróleo y gas.

Ante este escenario, el bloque europeo plantea acciones inmediatas para reducir el consumo energético. Entre ellas, se contempla la implementación del teletrabajo obligatorio en determinados sectores y la reducción de los límites de velocidad en las vías, con el objetivo de disminuir la demanda de combustible.

Von der Leyen enfatizó que el restablecimiento de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz es “de vital importancia” para estabilizar los mercados y evitar un agravamiento de la crisis.

Estas medidas surgen en medio de la tensión geopolítica entre Irán, Estados Unidos e Israel, que ha derivado en restricciones al tránsito marítimo en una de las rutas más estratégicas del comercio mundial.