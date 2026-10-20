Trump anuncia recompensas por denunciar fraudes: promete pagar el 1% del dinero recuperado

La iniciativa incluiría a periodistas y ciudadanos, según sus declaraciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un Programa de Incentivos para Denunciantes de Fraudes, con el que busca motivar a los ciudadanos a reportar presuntos casos de corrupción y robo de dinero de los contribuyentes.

Según explicó, el plan contempla entregar una comisión a quienes aporten información que permita identificar estos hechos.

Durante el anuncio, Trump puso como ejemplo el hallazgo de un fraude por 1 000 millones de dólares.

En ese escenario, afirmó que la persona que reporte el caso recibiría el 1% del monto, lo que equivaldría a 10 millones de dólares.

President Donald J. Trump announces the Fraud Whistleblower Incentive Program: "All Americans will now be able to go to the https://t.co/6noiOHIBKU and report cases of corruption and theft of taxpayer dollars in their communities... If you turn somebody in and you let's say report and find $1 billion, we are giving a commission to that person of 1%. That's a lot of money." — Vice President JD Vance (@VP) October 20, 2026

El mandatario calificó esa suma como una recompensa importante para incentivar las denuncias.

¿Cómo funcionaría el programa de recompensas por fraude?

Trump señaló que la iniciativa estaría abierta a los estadounidenses, incluidos los periodistas, que reporten posibles irregularidades relacionadas con recursos públicos.

El objetivo anunciado es que las personas puedan alertar sobre presuntos delitos y contribuir a detectar el uso indebido del dinero de los contribuyentes.

El presidente también mencionó el portal fraud.gov como el sitio para presentar reportes.

Sin embargo, los detalles sobre los requisitos para acceder a las recompensas, los mecanismos para verificar las denuncias y las condiciones para calcular los pagos no fueron especificados en las declaraciones citadas.

¿Qué se sabe sobre los pagos a los denunciantes?

La propuesta plantea un incentivo económico vinculado al valor del fraude detectado, pero el anuncio, por sí solo, no permite confirmar cómo se determinará el monto elegible ni cuándo se entregaría una eventual comisión.

Tampoco se detallaron los procedimientos para proteger la identidad de los denunciantes o evitar reportes falsos.

Para conocer su alcance efectivo, será necesario verificar las reglas oficiales del programa, su implementación y las condiciones que deberán cumplir los ciudadanos y periodistas que quieran participar.