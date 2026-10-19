Trump está dispuesto a reunirse con Putin y Xi para negociar el fin de la guerra de Ucrania

Trump se dice listo para reunirse con Putin y Xi en China

El presidente Donald Trump dijo, el lunes 19 de octubre de 2026, que estaba dispuesto a mantener una reunión trilateral con sus homólogos chino Xi Jinping y ruso Vladimir Putin.

Trump indicó que la reunión podría tener lugar en China, para hablar de desnuclearización y también para negociar el fin de la guerra de Ucrania.

El presidente estadounidense retomó sus críticas contra el líder ucraniano Volodimir Zelenski, al afirmar que "ya es hora de que otra persona negocia por Ucrania".

El Kremlin había dicho anteriormente que los líderes de Rusia, China y Estados Unidos podrían reunirse en una cumbre Asia-Pacífico en Shenzhen el próximo mes, tras un informe del Wall Street Journal según el cual Putin quería unas conversaciones a tres bandas para negociar un acuerdo de paz favorable a Moscú.

🚨 https://t.co/o1b9kyWmLu 👉 El presidente Volodímir Zelenski solicitó a la Unión Europea 78 700 millones de dólares adicionales para financiar la guerra en #Ucrania en 2027. https://t.co/CrxEcLsqFn — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 16, 2026

"Yo lo haría, sí", dijo Trump a los periodistas cuando se le preguntó si asistiría a una reunión con Putin y Xi para hablar de Ucrania.

Además, dijo, "lo haríamos para hablar de armas nucleares y desnuclearización". Trump aseguró luego que haría "todo lo que pueda para poner fin a la guerra".

El presidente defendió su reciente acuerdo sobre diésel con Putin y su decisión de levantar las nuevas sanciones contra Moscú, que han abierto una enorme brecha con Kiev y llevaron a Zelenski a anunciar al líder estadounidense de que se encuentra en el lado equivocado de la historia.

"Zelenski no sabe de qué está hablando", dijo Trump cuando le preguntaron por los comentarios del ucraniano.

Rusia ha intensificado sus ataques contra Ucrania en los últimos meses, mientras que Kiev ha acusado a Washington de retener información de inteligencia vital y de reducir la velocidad de un sistema satelital utilizado para rastrear ataques entrantes.

Seis personas, incluidos niños pequeños, murieron cuando un dron ruso alcanzó un parque en la región nororiental ucraniana de Járkiv el lunes, informaron las autoridades.

Al ser preguntado por el informe del Wall Street Journal, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo: "Dado que los tres jefes de Estado podrían potencialmente asistir a una cumbre en China, el tema de una reunión hipotética de ese tipo se ha mencionado efectivamente".

El grupo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrará una cumbre en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre. China, Rusia y Estados Unidos son miembros del foro.

Pero Peskov añadió que "no se han discutido ni presentado por parte de nadie propuestas o acuerdos sustantivos, ni sobre la propia reunión ni sobre su posible agenda y contenido".

El portavoz del ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, dijo que no tenía información sobre una posible reunión.