Trump anuncia ataques contra Irán por burlarse de EE.UU. con el acuerdo de paz

Donald Trump afirmó que Estados Unidos reanudará los ataques contra Irán, tras acusar a Teherán de burlarse de Washington, en tanto el secretario general de la ONU advirtió del riesgo de regresar a una "guerra total" en Oriente Medio.

La guerra, que comenzó el 28 de febrero de 2026 con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, sumió a la región en el caos y sacudió a los mercados globales.

"Vamos a atacarlos... atacarlos muy duro", dijo Trump y añadió que será desde "hoy" miércoles. "Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles", se quejó.

Ataques contra centrales eléctricas y puentes

En vísperas del inicio del Mundial, en el que la selección iraní jugará en suelo estadounidense, Trump había acusado a Irán de haber "tardado demasiado" en negociar un acuerdo, por lo cual "tendrán que pagar el precio".

El martes había dicho que un acuerdo para acabar con más de tres meses de guerra llegaría en "dos o tres días", pero la madrugada del miércoles 10 de junio hubo fuego cruzado.

Trump también afirmó en Fox News que cada vez más considera lanzar ataques contra centrales eléctricas y puentes iraníes.

"Las infraestructuras críticas son vitales. Las amenazas de atacarlas (...) no son una demostración de fuerza, sino un signo de desesperación", afirmó el presidente iraní Masud Pezeshkian en X.