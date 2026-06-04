Trump cancela conciertos por independencia de EE.UU. luego de que artistas se retiraran

Trump dice que espera "esta noche" una respuesta de Irán a su propuesta para poner fin al conflicto

El presidente Donald Trump anunció un mitin en Washington el 24 de junio para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos, y canceló los conciertos previstos luego de que varios artistas retiraran su participación.

"En celebración de los 250 años de historia de nuestro país, les ofrecemos, en vivo, ¡el mitin más grandioso de la historia!", escribió Trump en su red Truth Social.

"No queremos cantantes sin talento (...), les hemos dicho a todos que se queden en casa", agregó el mandatario de 79 años.

"¡Lo único que queremos es que estemos ustedes, yo, unos cuantos oradores y la mejor música que se haya escuchado jamás, la misma música que han estado escuchando durante años!", añadió.

El evento contará con la participación de bandas y coros militares, "todos sus éxitos favoritos, ¡además de un caballero excelente y sumamente digno conocido como el presidente DONALD J. TRUMP!", escribió el mandatario.

El republicano ha intentado dejar su huella en el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, en particular organizando un combate de artes marciales mixtas en un ring construido en los jardines de la Casa Blanca el 14 de junio, fecha en la que cumple 80 años.

Las celebraciones se han complicado cada vez más

Poco después de que se anunciara su participación en una serie de conciertos en Washington en torno a las fiestas del 4 de julio, varios artistas se retiraron tras alegar la politización del evento.

Los conciertos estaban programados para comenzar el 25 de junio como parte de los principales eventos en el National Mall organizados por Freedom 250, una entidad público-privada respaldada por Trump.

El elenco restante de músicos, cuyo apogeo ya pasó hace décadas, como Vanilla Ice y C+C Music Factory, desató una avalancha de comentarios sarcásticos en las redes sociales.