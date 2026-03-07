Trump crea una coalición contra los carteles con la derecha latinoamericana

Captura de video de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizó este sábado la creación de una coalición militar junto a presidentes latinoamericanos de derecha para derrotar a los carteles.

El líder republicano presentó el llamado 'Escudo de las Américas' durante una cumbre con doce aliados ideológicos de la región en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario.

La esencia del acuerdo, dijo Trump, es "el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir" a los carteles: "De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están", expresó.

Presión para Cuba

El encuentro de Miami se produce en medio de la guerra contra Irán lanzada el pasado sábado por Trump junto a Israel, que derivó en la muerte del ayatolá Alí Jameneí, y en medio de las crecientes tensiones entre Washington y La Habana por el bloqueo energético impuesto a la isla.

Aunque afirmó que ahora mismo está centrado en Irán, Trump subrayó ante sus aliados que el castrismo en Cuba está en "sus últimos momentos de vida" y que "pronto" llegará un cambio para la isla, que tendrá "una gran vida nueva".

Según el estadounidense, él mismo y su secretario de Estado, Marco Rubio, están liderando las negociaciones con el Gobierno de La Habana después de que Washington anunciara aranceles para quienes suministren petróleo a la isla, un bloqueo energético que ha agravado la crisis social y económica del país caribeño.

Interés por Latinoamérica, pero no por el español

El 'Escudo de las Américas' estará supervisado por Kirsti Noem, recientemente cesada como secretaria de Seguridad Nacional.

Su creación coincide con el objetivo plasmado en la estrategia de seguridad de Trump de convertir a Latinoamérica en una esfera de influencia de Washington, recuperando la llamada Doctrina Monroe, el principio de política exterior proclamado en 1823 bajo el lema "América para los americanos".

Una de las grandes preocupaciones de Trump es precisamente la influencia de China en la región, que en la última década ha multiplicado su comercio e inversiones en Latinoamérica.

Trump, que ha presionado al Canal de Panamá para que se desvinculara de empresas de Hong Kong y sancionó a funcionarios chilenos por la posible construcción de un cable de fibra óptica con China, advirtió en la cumbre que "no permitirá la influencia extranjera".

Dejó claro, no obstante, que no tiene ningún interés cultural en Latinoamérica, pues les dijo a los mandatarios que no tiene voluntad ni tiempo para aprender su "maldito idioma", un desprecio al español que provocó algunas risas de los asistentes.