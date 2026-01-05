Trump dice que Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller estarán a cargo de Venezuela

Donald Trump asignó a tres de sus funcionarios como responsables de Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, junto al asesor en temas de seguridad y migración Stephen Miller estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela.

Además el mandatario estadounidense descartó una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país "recupere su salud".

Trump, también dijo en una entrevista telefónica con NBC News que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está "cooperando" con las autoridades estadounidenses.