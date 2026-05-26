YouTube anuncia que está eliminando canales con videos hechos por IA

YouTube comenzó a reforzar sus políticas contra los llamados contenidos “AI slop”, término utilizado para describir videos creados masivamente con inteligencia artificial, repetitivos y de baja calidad.

En los últimos meses, la plataforma eliminó varios canales con millones de suscriptores y miles de millones de visualizaciones por incumplir normas relacionadas con spam, contenido inauténtico y prácticas engañosas.

¿Qué tipo de contenido está siendo eliminado?

Según reportes especializados, YouTube no está prohibiendo el uso de inteligencia artificial como herramienta de creación, sino los contenidos automatizados que aportan poco valor real al usuario.

Entre los formatos más señalados aparecen:

Videos repetitivos con voces artificiales

Slideshows automáticos

Guiones generados en masa

Canales que publican cientos de videos casi idénticos

Deepfakes o contenido manipulado sin aviso

YouTube también comenzó a exigir etiquetas para ciertos materiales creados o alterados con IA, especialmente cuando pueden confundirse con imágenes reales.

Millones de seguidores y canales eliminados

Investigaciones citadas por medios tecnológicos revelan que al menos 16 grandes canales dedicados a contenido generado con IA fueron eliminados o vaciados recientemente. Algunos acumulaban más de 35 millones de suscriptores y miles de millones de reproducciones.

La plataforma busca así frenar el crecimiento de contenido automatizado considerado “spam visual”, mientras mantiene abiertas las herramientas de IA para creadores que produzcan contenido original y auténtico.