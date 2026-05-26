Hakimi y Brahim lideran a Marruecos en el Mundial de EE.UU, México y Canadá 2026

Convocados de Marruecos para el Mundial 2026: Brahim Díaz y Achraf Hakimi lideran la lista

El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, dio a conocer este martes la lista de jugadores que participarán en el Mundial 2026, con Achraf Hakimi y Brahim Díaz como principales referentes.

Ouahbi, nombrado hace tres meses, ha mantenido la base del núcleo del equipo que disputó la Copa África de Naciones entre diciembre y enero pasados, con el portero Yassine Bounou, el defensa Noussair Mazraoui, los centrocampistas Neil El Aynaoui y Bilal El Khannouss y el delantero Ayoub El Kaabi.

En defensa, ha optado por un jugador experimentado como Nayef Aguerd pese a su ausencia de los terrenos de juego en las últimas semanas tras una intervención quirúrgica.

La lista incluye también a jóvenes talentos, llamados por primera vez por Ouahbi para sus dos primeros partidos amistosos con los Leones del Atlas en marzo, como el defensa Issa Diop y el centrocampista Samir El Mourabet.

La joven promesa franco-marroquí Ayoub Bouaddi, que decidió a mediados de mayo representar a Marruecos, también ha sido convocado.

"El proceso de selección se hizo en un periodo muy corto. Solo tuve una concentración en marzo en la que nos basamos mucho", declaró el entrenador en una rueda de prensa en Salé, cerca de la capital, Rabat.

Este anuncio se produce al término de una primera concentración de preparación de cinco días, que reunió a una lista ampliada de 28 jugadores.

Marruecos, semifinalista del Mundial hace cuatro años en Catar, debutará el 13 de junio frente a Brasil, en el choque estelar del Grupo C, en el que también figuran Escocia y Haití.

La lista de los 26 jugadores: