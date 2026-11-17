Donald Trump en un evento desde la Casa Blanca

Este martes 17 de noviembre, la administración de Donald Trump pidió al congreso estadounidense la cifra de USD 50.100 millones para modernizar la infraestructura y los sistemas de tráfico aéreo.

Sean Duffy, secretario de Transporte y administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA) junto a Russ Vought, director de presupuesto de la Casa Blanca, enviaron una carta donde detallan a los congresistas sobre el presupuesto solicitado y como será usado.

¿Cómo se distribuirán los 50.000 millones de dólares solicitados por Trump?

El documento detalla que el dinero para esta actualización debería salir de los fondos de emergencia. El gobierno indica que son necesarias cinco partidas de 10 000 millones de dólares cada una. Mismas que serán usadas de la siguiente manera:

Mejoras en la tecnología del control de tráfico aéreo, incluidas las redes de comunicación Mejoras las infraestructuras aeroportuarias del país Modernización de terminales envejecidas Financiamiento de cinco nuevos centros regionales de control de tráfico aéreo, para reemplazar los 22 actuales Renovación o la construcción de 140 torres de control

Los funcionarios destacan en su argumento que la falla fue por utilizar equipos obsoletos y antiguos, mismos que interrumpieron las comunicaciones de las aeronaves y las señales de radar.

Tensiones en el Congreso de EE.UU. tras la solicitud de fondos

Por otra parte, los congresistas demócratas critican el pedido y acusan a Duffy por mal manejo de fondos que ya se habían aprobado para la FAA.

El presidente Donald Trump en sus declaraciones del tema atribuyó las fallas a los equipos calificándolos como anticuados y además mencionó que administraciones anteriores no realizaron mejoras a los sistemas.