La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos reportó una interrupción en su sistema de comunicaciones internas este 17 de noviembre de 2026.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) registró una falla en su red interna de comunicaciones, conocida como NSA Net, que permite a sus funcionarios compartir información clasificada.

Según informó CNN, citando a seis personas familiarizadas con el incidente, el sistema dejó de funcionar durante la mañana del martes 17 de noviembre de 2026.

La interrupción afecta una de las principales herramientas de comunicación interna de la agencia, encargada de recopilar y analizar información de inteligencia para la seguridad nacional estadounidense.

¿Qué provocó la falla en la NSA?

Mientras se evaluaba el alcance del problema, la agencia implementó un sistema de ingreso escalonado para sus trabajadores, con el objetivo de gestionar las dificultades operativas.

De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal, una fuente familiarizada con el incidente señaló que la interrupción estaría relacionada con una actualización de software y que la red permanecería fuera de servicio temporalmente.

Hasta el momento, no se han presentado evidencias de que el incidente corresponda a un ciberataque.

Estados Unidos presenta una serie de fallas

El incidente se suma a otras interrupciones informáticas ocurridas durante los últimos días en Estados Unidos.

Entre ellas constan problemas en los servicios de Microsoft 365, fallas en sistemas de control aéreo que provocaron retrasos y cancelaciones de vuelos, e inconvenientes en plataformas bancarias.

La caída de NSA Net también coincide con una prueba programada del sistema nacional de alertas de emergencia estadounidense para este 17 de noviembre.

Sin embargo, no se ha establecido una relación entre estos incidentes, ni existen pruebas de que respondan a un ataque informático coordinado.