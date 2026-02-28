Estos son los protagonistas clave del conflicto entre EE.UU., Israel e Irán

La escalada militar en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán este 28 de febrero de 2026 ha colocado a varios líderes y fuerzas militares en el centro de un conflicto con potencial de amplia repercusión internacional.

Donald Trump - Presidente de Estados Unidos

El presidente Donald Trump respaldó la ofensiva conjunta argumentando que Irán representa una amenaza estratégica por su programa nuclear y su capacidad militar. Desde la Casa Blanca, defendió la acción como una medida preventiva orientada a la seguridad regional y a la protección de aliados estadounidenses en Medio Oriente.

Estados Unidos ha desplegado activos militares en la región del Golfo y mantiene presencia en bases clave, lo que convierte a Washington en actor determinante tanto en la ofensiva como en la contención de una posible escalada mayor.

Benjamin Netanyahu – Primer ministro de Israel

El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó el ataque como una acción necesaria frente a lo que considera una amenaza existencial para Israel. Su gobierno ha reiterado durante años la preocupación por el avance del programa nuclear iraní y el apoyo de Teherán a actores armados en la región.

Israel activó sistemas de defensa antiaérea y coordinó con Washington la ofensiva, en un contexto en el que la seguridad interna y la disuasión regional son ejes centrales de su política exterior.

Alí Jamenei – Líder supremo de Irán

El líder supremo Alí Jamenei, máxima autoridad política y religiosa de Irán desde 1989, concentra el control sobre las fuerzas armadas y la estrategia exterior del país. Su figura representa la continuidad de la República Islámica instaurada tras la Revolución de 1979.

En medio de los ataques, medios internacionales reportaron que fue trasladado a un lugar seguro, mientras Irán respondió con misiles y drones contra posiciones estadounidenses e israelíes. La decisión final sobre la magnitud de la respuesta iraní depende directamente de su liderazgo.

Jamenei dirige Irán en medio de escalada bélica histórica Twiiter Alí Jamenei

Masoud Pezeshkian – Presidente de Irán

El presidente Masud Pezeshkian ejerce la conducción del Gobierno, aunque bajo la estructura institucional en la que el líder supremo tiene la última palabra en temas militares y estratégicos. En este contexto, su rol se enfoca en la gestión interna, la diplomacia y la articulación política ante la comunidad internacional.

Masoud Pezeshkian junto a Alí Jamenei (X) Masoud Pezeshkian

La evolución del conflicto dependerá de las decisiones que adopten estos líderes en las próximas horas, en un escenario marcado por bombardeos, represalias y llamados globales a la desescalada.