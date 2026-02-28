Estados Unidos e Israel lanzan ataque conjunto contra Irán este 28 de febrero

Este 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel confirmaron el lanzamiento de una ofensiva militar conjunta contra objetivos en Irán, marcando una escalada bélica significativa en Medio Oriente que pone en alerta a la comunidad internacional

La operación, denominada por Israel como ‘Lion’s Roar’ y descrita por aliados como un ataque preventivo coordinado, incluyó bombardeos aéreos y misiles contra varias zonas del país, entre ellas la capital Teherán, donde se reportaron fuertes explosiones y columnas de humo.

Autoridades estadounidenses indicaron que su participación busca neutralizar lo que consideran una amenaza bélica y nuclear, mientras que el primer ministro israelí calificó la acción como necesaria para la seguridad regional.

En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra objetivos en Israel y bases estadounidenses en países vecinos, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin, elevando el riesgo de un conflicto de mayor escala.

El ataque conjunto se produce en medio de meses de tensión por asuntos nucleares y militares, y coincidió con el cierre del espacio aéreo y activación de sirenas antiaéreas en varias ciudades israelíes.

En redes sociales circulan nuevas imágenes que mostrarían un supuesto ataque de Irán contra la Actividad de Apoyo Naval (NSA) de la Marina de Estados Unidos en Bahréin.

Hasta el momento no existen cifras oficiales sobre víctimas, y la situación continúa evolucionando con llamados internacionales a la calma y al retorno a canales diplomáticos.