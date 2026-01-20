Trump publica imagen de IA con bandera de EE.UU. en Canadá, Groenlandia y Venezuela
El polémico presidente estadounidense Donald Trump volvió a llamar la atención en redes sociales con dos imágenes generadas con Inteligencia Artificial.
Donald Trump subió imágenes generadas con Inteligencia Artificial con la bandera estadounidense en Groenlandia, Canadá y Venezuela.
Truth Social
Actualizada:
20 ene 2026 - 14:56
El presidente estadounidense Donald Trump vuelve a causar revuelo con imágenes generadas con Inteligencia Artificial que compartió en su cuenta de Truth Social, este martes 20 de enero de 2026.
Trump compartió dos imágenes en medio de una polémica a nivel mundial por su intención de anecar Groenlandia a Estados Unidos, y a un año de su segundo mandato.
Las imágenes no son reales, sino que han sido generadas con IA, aunque fueron publicadas sin la advertencia respectiva y sin ningún texto.
La primera fotografía es una representación de una reunión en la Casa Blanca entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.
A un lado aparece un cuadro con un mapa de América en el que se ve a los territorios de Groenlandia, Canadá y Venezuela pintados con la bandera de Estados Unidos.
La segunda imagen muestra a Trump junto a su secretario de Estado, Marco Rubio y el vicepresidente, JD Vance, plantando una bandera estadounidense en Groenlandia.
Allí mismo aparece un letrero de madera con la leyenda "Groenlandia, territorio de Estados Unidos desde 2026".
