Ecuador insistirá en extradición de alias 'Pipo'

Alias 'Pipo' fue detenido en España en noviembre del 2025. Es cabecilla del grupo delictivo Los Lobos.

Que Ecuador continuará con la solicitud de extradición de alias 'Pipo' hacia Ecuador, aseguró el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista radial.

"Hemos conversado y lo estamos haciendo en conjunto con Estados Unidos (...) ya que hay dos países que lo están solicitando", dijo.

Estados Unidos también quiere procesar a 'Pipo'

Para Reimberg, Ecuador, por empezar primero, tiene "el derecho" de extraditar a Wilmer Geovanny Chavarría desde España, donde permanece en una prisión de Zaragoza.

Aunque Ecuador lo solicita, Estados Unidos también busca procesar al cabecilla de Los Lobos por su presunto intento de introducir cocaína de manera ilegal.

Reimberg asegura que las autoridades españolas deberán decidir a dónde será extraditado alias 'Pipo'.

En noviembre de 2025, 'Pipo' fue capturado en Málaga, a dónde llegó en 2022, con una identidad falsa desde Colombia, tras fingir su muerte en Ecuador.