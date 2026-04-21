Planillas de luz en Ecuador: ¿Cuándo se aplica el alivio de Noboa en 2026?

Los usuarios verán una reducción en las planillas de luz eléctrica de mayo

Tras la ola de calor que afectó a las provincias de la Costa de Ecuador, el presidente Daniel Noboa anunció una compensación en las planillas de luz para cubrir hasta 180 kWh de consumo por hogar.

El anuncio lo hizo el lunes 20 de abril del 2026, pero no dio más detalles sobre las provincias en las que se aplicará este beneficio.

¿Cuándo se aplicará el descuento en las planillas de luz?

Sin embargo, desde el Ministerio de Ambiente y Energía se confirmó que la reducción se aplicará para los consumos de luz del mes de abril, lo cual se verá reflejado en las planillas de mayo de 2026.

“Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias”, señaló el presidente Noboa, a través de un mensaje en su cuenta de X.

¿Por qué se da la reducción?

Una ola de calor afecta principalmente las provincias de la Costa de Ecuador. Los ciudadanos incrementaron el uso de aire acondicionado y ventilador para soportar las altas temperaturas tanto en el día como en la noche.

De hecho, el domingo 19 de abril, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que “frente a la Costa y el entorno de la región insular (Galápagos), la temperatura superficial del mar presenta condiciones cálidas.

La temperatura está dos grados centígrados por encima de lo normal para la época. Eso provoca que en algunos sectores la temperatura va entre los 27 y 28 grados centígrados.

Según el Inamhi, en abril se han registrado temperaturas máximas elevadas en varias zonas del Litoral, especialmente en las provincias de Guayas, El Oro, Manabí y Los Ríos.

En Guayaquil y Portoviejo, por ejemplo, se han contabilizado al menos siete días con temperaturas máximas iguales o superiores a 34 ºC.

El pasado 14 de abril la demanda de electricidad del país subió a 5.734 megavatios (MW). Para el 20 de abril se ubicó en 4.819 MW, la anterior fue de 4.776 MW, según el Operador Nacional de Electricidad - Cenace