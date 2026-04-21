Mario Villagrán: Montañista ecuatoriano sobrevive en el Himalaya 2026

Su historia refleja el riesgo del montañismo extremo, pero también la determinación de seguir adelante incluso después de enfrentar la muerte.

El montañista ecuatoriano Mario Villagrán vivió momentos críticos en el Kanchenjunga, una de las montañas más altas del mundo, tras sufrir un accidente durante el descenso luego de alcanzar la cumbre.

Villagrán llegó a Nepal el pasado 9 de abril con el objetivo de conquistar dos de las montañas más exigentes del planeta: el Kanchenjunga y el Makalu.

Tras alcanzar la cima del “Kanche”, inició el descenso en buenas condiciones físicas y con la meta de continuar hacia su siguiente reto.

El Accidente

Durante el trayecto, uno de sus crampones se desajustó y se desprendió de su bota, lo que complicó su movilidad en terreno extremo.

En medio de la noche, sufrió un resbalón que lo dejó suspendido en una pared de hielo, en una situación de alto riesgo.

Su guía descendió en busca de ayuda, que llegó horas después junto a otros tres rescatistas.

Para ese momento, Villagrán ya había agotado su oxígeno y se encontraba prácticamente inconsciente.

Finalmente, logró retomar el descenso y salir con vida.

Recuperación

Actualmente, el montañista viaja a Denver para recibir tratamiento médico, con el objetivo de evitar una nueva amputación, esta vez en los dedos de su otra mano.

Pese a lo ocurrido, Villagrán mantiene firme su objetivo de seguir conquistando las montañas más altas del mundo.

Hasta ahora ha logrado 5 de las 14 cumbres que se ha propuesto alcanzar.

En su trayectoria, Mario Villagrán también ha sido reconocido por su capacidad de superar límites, alcanzando incluso un récord Guinness que destaca su disciplina y resistencia en el montañismo de alta exigencia, consolidándolo como una de las b más destacadas en este deporte a nivel internacional.