Trump pide a Australia que conceda asilo a futbolistas iraníes y ofrece refugio en EEUU
Donald Trump, dijo que Washington recibirá a las deportistas si Sídney no accede a refugiarlas.
Vista de un cartel de apoyo a las jugadoras de la selección femenina de Irán, el 8 de marzo de 2026, durante la Copa de Asia, que se disputa en Australia.
EFE/Dave Hunt
Actualizada:
09 mar 2026 - 10:55
"Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de fútbol de Irán a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas. No lo haga, señor primer ministro, concédales ASILO", dijo Trump en un mensaje en su red Truth Social dirigido al primer ministro Anthony Albanese.
El mandatario aseguró en la misma publicación que EE.UU. "las recibirá si ustedes no lo hacen"
