Rusia prueba un misil de largo alcance tras la expiración del tratado nuclear con EE.UU.

Sarmat: el misil nuclear con el que Rusia busca reforzar su poder militar

Rusia probó el martes un nuevo misil de largo alcance capaz de portar ojivas nucleares, meses después de que expirara el último tratado con Estados Unidos que limitaba sus arsenales atómicos.

El fin del acuerdo New START en febrero liberó formalmente a las dos mayores potencias nucleares del mundo de una serie de restricciones.

"Este es el sistema de misiles más poderoso del mundo", afirmó el presidente ruso, Vladimir Putin, tras recibir un informe sobre el exitoso lanzamiento del Sarmat, un misil balístico intercontinental (ICBM).

Putin aseguró que el misil puede transportar una ojiva más de cuatro veces más potente que cualquier arma comparable en los ejércitos occidentales y añadió que el Sarmat entrará en "servicio de combate" antes de finales de este año.

El mandatario ruso ya había afirmado repetidamente desde la primera prueba del misil en 2022 que sería desplegado antes de terminar el año, aunque esos planes aún no se habían concretado.

Pavel Podvig, investigador principal del Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme, consideró realista el despliegue del "mayor misil" de Rusia en 2025, aunque señaló que no provocará "un cambio significativo en el potencial disuasorio de las fuerzas estratégicas rusas".

El Kremlin indicó haber notificado a Estados Unidos sobre el lanzamiento, informó la agencia estatal TASS.

Aunque Moscú y Washington acordaron restablecer un diálogo militar de alto nivel poco después de la expiración del New START, no hay señales inmediatas de que el tratado vaya a renovarse o prolongarse.

El Sarmat, conocido en la clasificación de la OTAN como "Satan II", es el primer misil balístico intercontinental producido en la Rusia postsoviética clasificado como "superpesado".

Putin afirmó que es capaz de recorrer 35.000 kilómetros.