La Unión Europea retira a Panamá de su lista de paraísos fiscales

Esta vista aérea muestra el Puente de las Américas en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá.

La Unión Europea anunció este viernes 9 de octubre de 2026 que se ha retirado a Panamá y Vietnam de su lista de paraísos fiscales debido a los avances realizados por ambos países.

"Esta actualización refleja una tendencia positiva en materia de cumplimiento de las normas internacionales de buena gobernanza fiscal", indicó el bloque en un comunicado.

La decisión fue tomada por los ministros de Finanzas de la Unión Europea durante una reunión en Luxemburgo.

Panamá figuraba en esta lista negra de la UE desde 2020 y Vietnam desde febrero de 2026.

El instrumento, destinado a combatir la evasión fiscal de las empresas multinacionales y las grandes fortunas, fue creado en diciembre de 2017 tras varios escándalos revelados por los "Papeles de Panamá" y los "LuxLeaks".

Las sanciones contra los países incluidos en esta lista pueden incluir la congelación de fondos europeos.

Esta lista de paraísos fiscales en el mundo comprende ahora ocho países o territorios:

Islas Samoa Americanas

Territorio británico de Anguila

Isla estadounidense de Guam, Palaos, Rusia

Las islas Turcas y Caicos,

Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.

Estos países o territorios "no se ajustan a las normas fiscales internacionales acordadas o no respetan, en un plazo determinado, sus compromisos en materia de buena gobernanza fiscal", según la UE.

Esta lista de paraísos fiscales se actualiza dos veces al año.