Uno de los monos que fue rescatado en la ciudad de Cuenca.

Personal técnico del Ministerio del Ambiente y Energía, junto con agentes de la Policía Nacional, intervino un inmueble ubicado en el sector Voluntad de Dios, en la parroquia rural Llacao, cantón Cuenca.

Durante el procedimiento fueron retenidos dos primates silvestres: un mono aullador de manto dorado y un mono lanudo de Humboldt. Ambas especies constan en la Lista Roja de Mamíferos del Ecuador por su riesgo de desaparición.

¿Cuál es el estado de los primates?

Tras ser retirados de la vivienda, los ejemplares fueron trasladados a un centro especializado de conservación y manejo ex situ. Allí reciben atención veterinaria y evaluaciones para determinar sus condiciones físicas y comportamentales.

De acuerdo con la información oficial, el mono aullador de manto dorado está catalogado en peligro crítico, mientras que el mono lanudo de Humboldt se encuentra en peligro de extinción.

Investigación por tenencia ilegal de fauna silvestre

La Autoridad Ambiental Nacional inició un procedimiento administrativo sancionador por la presunta tenencia ilegal de los animales. Además, anunció que dará seguimiento al proceso judicial correspondiente.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de uno a tres años de privación de libertad para los delitos contra la flora y fauna silvestres. La investigación continuará hasta que las autoridades competentes emitan un pronunciamiento.