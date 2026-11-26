La Fiscalía instaló este jueves 26 de noviembre de 2026 la audiencia preparatoria de juicio contra alias "Odín", cinco de sus familiares y una persona jurídica por presunto lavado de activos.

La Fiscalía General del Estado presentó este jueves 26 de noviembre de 2026 su dictamen acusatorio contra seis personas naturales y una persona jurídica por el presunto delito de lavado de activos.

Esto en el marco de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio instalada contra Danny N., alias "Odín" , y su círculo familiar.

Durante la diligencia, el Ministerio Público expuso los elementos de convicción recabados en la investigación para sustentar la acusación contra los procesados.

Nexo con la mafia de los Balcanes

Según la teoría fiscal, Danny N., alias "Odín", habría accionado como brazo ejecutor y dinamizador económico de la Mafia de los Balcanes, una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico.

La investigación vincula a los implicados con el ciudadano serbio Jezdimir S. , sentenciado en el caso Euro2024 e identificado como líder de esa organización criminal.

De acuerdo con el expediente fiscal, los procesados habrían introducido dinero ilícito proveniente del narcotráfico en el sistema financiero y económico ecuatoriano mediante operaciones de colocación, estratificación e integración.

Para ello, presuntamente recurrieron a tres mecanismos:

Compra en efectivo de bienes inmuebles de alta plusvalía.

Adquisición de vehículos de lujo blindados.

Simulación de productos financieros .

Cronología del proceso judicial

El expediente contra esta presunta estructura financiera se desarrolló en tres etapas clave durante 2026:

Allanamientos y primeras detenciones (14 de mayo de 2026): La Fiscalía ejecutó operativos simultáneos en 11 inmuebles de las provincias de Guayas y Santa Elena.



En esa intervención fueron detenidos cuatro familiares de alias "Odín": Adolfo N., Jaqueline N., Jaqueline G. y Patricia P., y se incautó dinero en efectivo, documentos, una computadora y teléfonos celulares.



La Fiscalía ejecutó operativos simultáneos en 11 inmuebles de las provincias de Guayas y Santa Elena. En esa intervención fueron detenidos cuatro familiares de alias "Odín": Adolfo N., Jaqueline N., Jaqueline G. y Patricia P., y se incautó dinero en efectivo, documentos, una computadora y teléfonos celulares. Formulación de cargos y retención de fondos (15 de mayo de 2026): Un juez dictó prisión preventiva para Adolfo N., Jaqueline N. y Patricia P., mientras que para Jaqueline G. dispuso medidas alternativas .



Además, ordenó la retención de cuentas bancarias por USD 1,5 millones y la incautación de dos vehículos y tres inmuebles ubicados en Playas, Daule y Guayaquil.

Vinculación de alias "Odín", su pareja y una empresa (2 de junio de 2026): La Fiscalía vinculó formalmente al proceso a Danny N., alias "Odín"; su conviviente, Nathalie B.; y a la empresa Petro@Logic .



El magistrado dictó prisión preventiva y orden de localización y captura para ambos ciudadanos, además de la inmovilización de sus cuentas bancarias y la incautación de otros tres inmuebles.

Con la presentación del dictamen acusatorio este 26 de noviembre, corresponde ahora al juez de la causa resolver si llama a juicio a los seis procesados y a la empresa implicada.