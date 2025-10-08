Video: Policía del Amazonas rescató a jaguar con fragmentos de metralla en Río Negro

Un jaguar fue rescatado mientras trataba de cruzar el Río Negro, en Brasil. Agentes de la Policía Militar del Amazonas ayudaron al animal.

En el corazón del Amazonas fue rescatado el pequeño jaguar con decenas de fragmentos de metralla en su cabeza. El operativo de rescate se llevó a cabo el 1 de octubre de 2025.

En el agua fue captado nadando mientras su ojo derecho sangraba en el agua y le impedía cruzar el río.

Un video difundido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Amazonas muestra al felino luchando por mantenerse a flote.

Finalmente el jaguar logró aferrarse a una boya flotante y fue remolcado por los uniformados hacia la lancha policial.

De acuerdo con un informe citado por ABC News, el jaguar sufrió múltiples disparos y fue hallado con más de 30 fragmentos de metralla en la cara, cabeza y cuello.

El animal fue trasladado a una clínica veterinaria en Manaos y luego fue llevado al zoológico local para continuar su tratamiento y recuperación.

El felino está en cuidados intensivos, pero se encuentra estable. Se espera que logre recuperarse y sea trasladado a un espacio más amplio y quizás pueda ser reintroducido a su hábitat natural.

El jaguar es un animal insigne de Brasil. Se trata de una especie protegida.

Según el portal especializado Mongabay, Brasil tiene la mayor cantidad de ejemplares de la especie Panthera onca, pero solo quedan alrededor de 10 000 individuos en el territorio nacional.