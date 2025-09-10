Leones atacan y matan a un trabajador de un zoológico frente a turistas en Tailandia

Tras el ataque al trabajador del ZOO de Tailandia, los leones fueron encerrados en su jaula

Un trabajador de un zoológico de Bangkok, en Tailandia, murió tras ser atacado este miércoles 10 de septiembre del 2025 por varios leones.

El hecho ocurrió en frente de decenas de turistas que intentaron sin éxito disuadir a la manada, según informaron autoridades de Tailandia.

El incidente tuvo lugar en el Safari World de Bangkok, el zoológico privado más grande del país. Está situado en el distrito de Khan Na Yao, en el sur de la capital tailandesa, a donde llegaron equipos policiales para investigar el caso.

El coronel Niruchpol Yothamat, superintendente de la comisaría local, explicó que la víctima, de 58 años, trabajaba desde hace casi tres décadas en el lugar, donde operaba como supervisor de la zona de animales salvajes.

Un trabajador del zoológico aseguró que nunca antes se había registrado un incidente mortal en el sitio. En el espacio en el que se produjo el ataque estaban cinco leones, de un total de 32 que alberga el centro.

Visitantes del safari dijeron que sonaron bocinas para intentar disuadir a los animales pero estos no reaccionaron.

El vicepresidente de la ONG Personas para el Trato Ético de los Animales (PETA, siglas en inglés), Jason Baker, lamentó la muerte del trabajador y consideró que lo ocurrido “debería servir de advertencia”.

“Es hora de que dejemos de tratar a los animales como animales de exhibición y los tratemos como seres que merecen libertad y respeto. Los zoológicos confinan a los animales salvajes en condiciones antinaturales, suprimiendo sus instintos”, expresó en un comunicado. La organización cree que el safari debería reubicar a los leones en un santuario.