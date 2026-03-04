Video muestra a Macron delante de un submarino con el anuncio de aumentar el arsenal nuclear

El presidente Emmanuel Macron anunció que Francia aumentará su arsenal nuclear, luego de que creciera la desconfianza de Europa en su aliado estadounidense.

En un impactante video difundido el lunes 2 de marzo de 2026, Macron se presentó delante de un imponente submarino para anunciar la intención de aumentar la cantidad de ojivas nucleares por primera vez desde 1992.

Su aparición desde la base de submarinos nucleares franceses de L'Île Longue llamó la atención. Desde allí el Mandatario francés adelantó que "he ordenado aumentar el número de ojivas nucleares de nuestro arsenal".

Asimismo, anunció que el país construirá un nuevo submarino nuclear con capacidad para lanzar misiles atómicos y estará listo en 2036.

"Nuestro país tiene esta arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarlo es del presidente. No duraré en tomar la decisión que sea indispensable para la protección de nuestros intereses vitales", añadió Macron.