Vietnam desmantela red de apuestas ilegales del Mundial 2026

Una presunta red dedicada a las apuestas fue desmantelada en Vietnam.

La policía vietnamita anunció este martes 7 de julio de 2026 haber detenido a 85 personas vinculadas a dos redes de apuestas, cuyas transacciones alcanzan los 133 millones de dólares, en plena campaña del represión del gobierno contra los juegos de azar ilegales durante el Mundial 2026.

A finales de junio se llevaron a cabo registros contra dos redes.

La policía de Ciudad Ho Chi Minh, al sur del país, destacó la "excepcional magnitud de las operaciones" y el "elevado nivel jerárquico" en un comunicado.

Los jefes de ambas redes reconocieron haber recibido "cuentas de apuestas de un nivel superior procedentes de usuarios particulares en Camboya... que las redes subdividían en numerosas cuentas de agentes y de miembros para distribuirlas entre los apostadores" en línea, explica la policía.

Desde octubre, esas redes habrían registrado así cerca de 113 millones de dólares de transacciones ilegales, precisa el comunicado.

Los juegos de azar en línea están prohibidos en este país comunista del Sudeste Asiático, pero las lucrativas operaciones ilegales abundan, dando lugar a oleadas de represión especialmente durante eventos deportivos internacionales.

El ministerio vietnamita de la Seguridad Pública indicó la semana pasada que la policía había desmantelado 73 redes a través del país, arrestando a 346 sospechosos implicados en juegos de azar ilegales y en apuestas de fútbol durante los primeros 20 días del Mundial 2026, que se juega en Norteamérica y cuya final está programada el 19 de julio.

"El monto total de las transacciones de estos negocios alcanza los cientos de miles de millones de dongs", equivalente a cientos de millones de dólares, declaró el coronel Bui Tuan Anh, del ministerio de la Seguridad Pública.