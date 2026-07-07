Radiación extrema y riesgo de incendios: Las alertas del Inamhi para este martes 7 en Ecuador

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que este martes 7 de julio de 2026 se registrarán niveles de radiación ultravioleta (UV) extrema en varias zonas del país.

El incremento de las temperaturas también eleva el riesgo de incendios forestales, por lo que las autoridades recomiendan tomar medidas de prevención.

Entre el 4 y el 7 de julio, el Inamhi prevé un aumento de las temperaturas diurnas, especialmente en la región Interandina.

Las condiciones más intensas se presentarán entre las 10:00 y las 16:00, cuando la exposición al sol representa un mayor riesgo para la salud.

El mapa del riesgo: Provincias con radiación extrema

Según el pronóstico del Inamhi, la región Litoral registrará las condiciones más críticas en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro, donde se espera una combinación de altas temperaturas y elevados niveles de radiación solar.

En la región Interandina, las provincias con mayor impacto serán Imbabura, Pichincha, Tungurahua y Loja, donde también se prevé un incremento significativo de las temperaturas durante las horas de mayor intensidad solar.

Las autoridades señalaron que estas condiciones climáticas pueden favorecer la aparición y propagación de incendios forestales, especialmente en zonas con vegetación seca y escasas precipitaciones.

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La doble amenaza: El riesgo de incendios forestales

El Inamhi recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 16:00, reducir las actividades físicas intensas al aire libre y mantenerse bien hidratado durante toda la jornada.

También aconseja utilizar protector solar, ropa ligera, sombreros o gorras y buscar espacios con sombra cuando sea necesario permanecer en exteriores. En el hogar, se recomienda mantener los ambientes frescos y bien ventilados.

Frente al riesgo de incendios forestales, las autoridades piden evitar cualquier actividad que pueda generar fuego o chispas en áreas rurales y boscosas, así como no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos.

¿Cómo cuidar su salud hoy?

En caso de observar humo o un incendio forestal, el llamado es a notificar de inmediato a las autoridades para facilitar una respuesta rápida y reducir el impacto sobre la población y los ecosistemas.

Las condiciones previstas para este martes refuerzan la importancia de adoptar medidas de protección frente a la radiación UV y actuar con precaución para disminuir el riesgo de emergencias relacionadas con las altas temperaturas.