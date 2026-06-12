Ecuador regula pronósticos deportivos: Así es el nuevo reglamento a la Ley del Deporte

El presidente Daniel Noboa promulgó el Reglamento General a la Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación, una normativa que redefine la organización y control del sistema deportivo ecuatoriano.

El documento incorpora nuevas disposiciones sobre el deporte de alto rendimiento, la educación física, la gestión de recursos públicos y, por primera vez, establece reglas específicas para la operación de plataformas de pronósticos deportivos en el país.

Sistema Nacional de Información Deportiva: ¿Qué cambia?

El reglamento establece las normas que regirán el funcionamiento del sistema deportivo nacional y busca garantizar el acceso al deporte y a la actividad física.

Entre sus principales disposiciones consta la creación de un Sistema Nacional de Información Deportiva, que permitirá registrar y monitorear a organizaciones, entrenadores, deportistas y diferentes actores vinculados al sector.

Además, la normativa define aspectos relacionados con el alto rendimiento, incluyendo criterios técnicos, administrativos y médicos para la preparación y seguimiento de los atletas.

También ratifica la obligatoriedad de la educación física dentro del sistema educativo nacional.

El documento incorpora disposiciones orientadas al bienestar de los deportistas, la inclusión y la transparencia en la administración deportiva.

Asimismo, establece mecanismos para la evaluación de resultados y el control de los recursos públicos destinados al desarrollo del deporte en Ecuador.

La normativa también contempla regulaciones relacionadas con la protección de animales que participan en competencias deportivas y recreativas, así como medidas para fortalecer la gestión de las organizaciones deportivas.

Licencias y obligaciones para plataformas de apuestas

Uno de los capítulos más extensos del reglamento (Título IX) está dedicado a los pronósticos deportivos.

La normativa define esta actividad como las predicciones sobre resultados o hechos vinculados a eventos deportivos y establece que el ente rector del deporte será el encargado de regular, supervisar y sancionar a los operadores.

Las personas o empresas que exploten este tipo de actividades mediante plataformas digitales deberán obtener una licencia de funcionamiento con vigencia de cinco años, renovable por el mismo período. El costo de la licencia anual se fijó en 655 salarios básicos unificados (USB).

Además, tendrán que registrarse ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), cumplir requisitos técnicos y operar bajo plataformas certificadas.

Reglas para influencers, protección a menores y el impuesto del 15%

El reglamento incorpora restricciones para la promoción de los pronósticos deportivos.

Entre ellas, prohíbe la publicidad dirigida a menores de edad o en la que participen niños y adolescentes. También dispone la cancelación de cuentas cuando se detecte la participación de menores en estas plataformas.

Otra de las novedades es la regulación de la actividad de influencers y creadores de contenido, quienes no podrán promocionar operadores sin licencia.

En materia tributaria, los operadores deberán aplicar una retención del 15% sobre el valor de los premios obtenidos por los usuarios en cada evento pronosticado.

Sanciones para operadores irregulares

La normativa establece un régimen de control que contempla sanciones para las plataformas que incumplan las disposiciones.

Entre las medidas previstas están la suspensión temporal de licencias, su revocatoria definitiva y el bloqueo de dominios, aplicaciones y medios de pago utilizados por operadores que funcionen sin autorización.

Con la entrada en vigencia de este reglamento, Ecuador incorpora nuevas reglas para el funcionamiento del deporte organizado y de los pronósticos deportivos, sectores que deberán ajustarse a los lineamientos establecidos por la nueva normativa.