La OMS recomienda vacunarse contra el papiloma humano desde los cuatro años

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugirieron este martes 13 de octubre de 2026 considerar la vacunación contra el virus del papiloma humano para niñas de cuatro a ocho años, con el fin de mejorar la cobertura de la inmunización.

Unos 165 países han introducido la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), informó a los periodistas Anthony Scott, presidente del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) de la OMS.

Sin embargo, "la cobertura mundial de la vacuna contra el VPH, que es de un 33%, está todavía muy lejos del objetivo mundial del 90%", explicó durante la presentación de los resultados de la reciente reunión semestral del SAGE.

El VPH, una infección de transmisión sexual corriente, es la principal causa del cáncer de cuello de útero, el quinto más diagnosticado entre las mujeres a nivel mundial, con 604 000 nuevos casos y 280 000 muertes en 2024, según la OMS.

En 2022, el organismo estimó que una dosis de la vacuna contra el VPH ofrecía una protección similar a la de dos dosis para las niñas de nueve a 14 años.

Basándose en el análisis de datos actualizados, el grupo de expertos concluyó durante su reunión "que el esquema de vacunación de una sola dosis para las niñas de nueve a 14 años era ahora el enfoque más eficaz para alcanzar la meta mundial del 90% de cobertura", precisó Scott.

Además, consideraron que "los países también pueden considerar la vacunación de rutina de las niñas de cuatro a ocho años si ello puede aumentar el uso de la vacuna y su cobertura".

Casi todas las personas sexualmente activas se infectarán en algún momento con el VPH, generalmente sin presentar síntomas, según la OMS.

En la mayoría de los casos, el sistema inmunológico elimina el virus de forma natural, pero la infección persistente por ciertos tipos cancerígenos del VPH puede provocar anomalías celulares que pueden convertirse en cáncer,