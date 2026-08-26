Estados Unidos pausa temporalmente las citas para visas de inmigrante a nivel mundial.

El Gobierno de Estados Unidos paralizó este martes, de manera temporal, todas las citas programadas para tramitar visados de inmigrante en sus embajadas y consulados alrededor del mundo.

Según el Departamento de Estado, esta interrupción generalizada se debe a la implementación de una iniciativa global de formación, diseñada para que los oficiales consulares evalúen cada solicitud de manera más estricta y detallada.

El enfoque principal de esta capacitación intensiva es reforzar la normativa de "carga pública". Esto busca dotar al personal diplomático de mejores herramientas para identificar y denegar los visados a aquellos aplicantes que, a juicio de las autoridades, tengan altas probabilidades de depender económicamente de las ayudas y beneficios sociales del Gobierno estadounidense.

Como consecuencia de la medida, los aplicantes que ya tenían una entrevista agendada están recibiendo correos electrónicos notificando la cancelación de su cita.

Hasta el momento, las sedes diplomáticas no han establecido un plazo claro de cuándo se reanudarán los servicios ni han asignado nuevas fechas, lo que genera un clima de incertidumbre para los solicitantes.

Esta pausa impacta directamente a los extranjeros que buscan obtener su residencia permanente o Green Card, ya sea a través de peticiones laborales o de reunificación familiar.

Es importante aclarar que la suspensión no incluye los procesos para visas de turismo, negocios o estudios. Estos trámites continúan su curso habitual.