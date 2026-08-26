FEF anuncia lista de convocadas de Ecuador para el Mundial Femenino Sub-20 en Polonia

La Selección ecuatoriana Sub 20 femenina venció a Argentina, en la jornada del jueves 19 de febrero de 2026.

La Selección ecuatoriana de fútbol Sub-20 femenina definió la nómina oficial de 21 jugadoras que representarán al país en el Mundial de Polonia 2026. La delegación viajará este domingo 30 de agosto con destino a Europa para concretar una participación inédita en esta categoría, tras haber conseguido la clasificación en una histórica actuación durante el Sudamericano.

El director técnico Eduardo Moscoso explicó que el proceso de selección de las convocadas se basó en análisis rigurosos de rendimiento, profesionalismo, proyección de las futbolistas y estudio de los rivales. En la nómina destacan nombres clave como Fiorella Pico, Mary Guerra, Emily Vargas, Josenka Vélez, Scarlet Garaicoa, Abigail Villacís y Dayarlin Alcívar.

Entre las citadas figuran tres guardametas: Nayely Rodríguez, Doménica Palacios y Dayarlin Alcívar; así como las defensoras Maite Zambrano, Scarlet Garaicoa, Kathleen Mendoza, Aireen Mogro, Noemí Camacho y Rosa Estupiñán. La zona defensiva combinará piezas de clubes como Independiente del Valle, Universidad Católica y Barcelona SC.

El mediocampo estará conformado por Fiorella Pico, Érika Saltos, Evelyn Burgos, Abigail Villacís, Rosa Flores y Maritxell Cazarez. Mientras tanto, en la delantera aparecen Mary Guerra, Xiomara Alcívar, Josenka Vélez, Emily Vargas, Dariana Morán y Doménica Arboleda, esta última militante en el AC Milan de Italia.

La logística del viaje iniciará con un traslado a Guayaquil para luego volar rumbo a Ámsterdam y finalmente arribar a Cracovia. El cuerpo técnico, encabezado por Moscoso y con experiencia previa en torneos continentales, busca que esta gira sirva tanto para competir al máximo nivel como para consolidar el recambio generacional hacia la selección mayor.

Ecuador compartirá el Grupo C con selecciones de amplio recorrido internacional como Ghana, Francia y Corea del Sur. A pesar de la exigencia del grupo y del debut absoluto de La Tri en la categoría, el estratega enfatizó que el plantel llega fortalecido en aspectos de versatilidad táctica, mentalidad competitiva y fortaleza mental.