Localizan con vida a Odalys Mosquera, menor de 15 años desaparecida en Quito

Tras intensas jornadas de búsqueda, Odalys Anahí Mosquera Correa, de 15 años , fue localizada con vida y puesta a buen recaudo, según confirmó oficialmente el Ministerio del Interior.

La menor permanecía desaparecida desde el pasado lunes 24 de agosto de 2026, tras ser vista por última vez al salir de su vivienda en el sector de La Armenia, Valle de los Chillos.

Puesta a buen recaudo con su familia

A través de un informe oficial de las autoridades, se dio a conocer que la adolescente ya se encuentra junto a sus familiares.

Las alertas activadas por la Policía Nacional y la Dinased, junto con el despliegue de rastreos por cámaras de seguridad en sectores del sur de la capital como La Nueva Aurora y La Ajaví, permitieron dar con su paradero.