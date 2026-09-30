Vuelo de Flydubai a Israel aterriza de emergencia tras violenta pelea entre pilotos

Un vuelo de Flydubai que viajaba de Dubái a Tel Aviv aterrorizó de emergencia en Arabia Saudita después de una pelea entre los pilotos que dejó a ambos heridos.

Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv realizó este 30 de septiembre un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, después de un violento altercado entre los dos pilotos en plena ruta.

De acuerdo con los informes preliminares, el copiloto habría apuñalado al capitán dentro de la cabina. Tras la agresión, el avión registró una fuerte pérdida de altitud y emitió señales de emergencia. Pasajeros y miembros de la tripulación intervinieron para controlar la situación.

El avión cayó casi 14 000 pies

Reuters informó que la aeronave descendió cerca de 14 000 pies en menos de 30 segundos antes de estabilizarse. Finalmente aterrizó en el aeropuerto de Tabuk, donde los dos pilotos fueron trasladados a un hospital.

Los pasajeros no sufrieron heridas graves y las autoridades trabajan para coordinar su regreso a Israel.

¿Intentó estrellar el avión?

Medios israelíes y funcionarios citados de forma anónima señalaron que existen indicios de que el copiloto habría intentado tomar el control de la aeronave para hacerla caer. Sin embargo, esa hipótesis continúa bajo investigación y todavía no existe una conclusión oficial definitiva sobre el motivo del ataque.

Las autoridades israelíes también analizan el hecho como un posible intento de ataque terrorista, aunque inicialmente fuentes de seguridad habían señalado que no podían confirmar un secuestro de la aeronave.

Pasajeros ayudaron a controlar al agresor

Testimonios difundidos por medios israelíes describen gritos y sangre dentro de la cabina. Una pasajera aseguró que vio al capitán herido y que algunos viajeros ayudaron a reducir al presunto atacante.

La emergencia activó protocolos de seguridad en Israel y provocó incluso el despliegue de aviones de combate israelíes mientras se intentaba establecer qué ocurría a bordo.

La investigación continúa en coordinación con autoridades saudíes, israelíes y de Emiratos Árabes Unidos. Flydubai no había detallado todavía públicamente las circunstancias completas del incidente al momento de los primeros reportes.