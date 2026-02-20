Willie Colón, ícono de la salsa, preocupa al mundo musical por su salud

El mundo de la salsa está en alerta por el estado de salud del veterano músico Willie Colón, una de las figuras más influyentes del género, quien según reportes difundidos en redes sociales fue hospitalizado de emergencia en Nueva York por complicaciones respiratorias y permanece bajo observación médica.

Fuentes vinculadas a medios y plataformas del ámbito del entretenimiento indican que el artista fue trasladado al Lawrence Hospital en Bronxville, Nueva York, tras presentar dificultades respiratorias, aunque no se ha emitido un comunicado oficial ni parte médico por parte de su familia o equipo de trabajo.

La inquietud creció tras la viralización de publicaciones en redes sociales, incluyendo la de Bobby Valentín, bajista y colaborador de Colón, quien pidió a los seguidores unirse en oración por la pronta recuperación del salsero.

Asimismo, el cantautor panameño Rubén Blades también se pronunció a través de sus redes sociales, confirmando que tuvo conocimiento de la hospitalización a través de informes en internet y extendiendo sus mejores deseos a Colón y su familia.

El intérprete, nacido en El Bronx (Estados Unidos) y de origen puertorriqueño, ha sido una figura clave en la historia de la salsa durante décadas, famoso por su trombón y colaboraciones con grandes como Héctor Lavoe.

Hasta el momento, se desconoce el diagnóstico específico y la evolución clínica del músico de 75 años, así como si la hospitalización ha sido confirmada oficialmente por fuentes médicas o por su entorno cercano.

La comunidad artística y sus seguidores continúan atentos a cualquier actualización sobre el estado de salud de uno de los pilares del género salsero.