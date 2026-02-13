'La voz de La Tri' llega a las cocinas de MCCelebrity y el equipo rojo se lleva la victoria

Nada mejor que la voz de Alfonso Laso para narrar lo que pasó este viernes 13 de febrero del 2026, en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador. El reto por equipos consistió en preparar la suficiente comida para 15 hinchas de la tricolor.

El equipo rojo se llevó la victoria con 7 votos, mientras que el equipo amarillo y azul dividieron puntos, quedando empates y con la incertidumbre de qué pasará en el siguiente reto. Los ganadores, Beber Espinoza, Mara Topic, Erika Ruso y Karime Borja, subieron al balcón.

Manaba gana una ventaja importante en MCCelebrity, mientras Beber hizo algo inesperado

Unas costillas en salsa BBQ con papas fritas y aros de cebolla cautivaron el paladar de los comensales en este reto. El presentador y periodista deportivo narró todos los movimientos de los cocineros, llenando de emoción las cocinas más famosas del mundo.

El equipo amarillo preparó alitas y los azules cocinaron unos bolones con panceta de cerdo. Sin embargo, no les alcanzó para llevarse el triunfo. Manaba, por ser ganador del reto anterior, fue quien eligió las proteínas para cada grupo.

En el siguiente reto se decidirá el futuro de los equipos que quedaron empater. Un programa que no te puedes perder. MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.