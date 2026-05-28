Youtuber estadounidense es condenado en India por intentar ofrecer a tribu aislada una gaseosa

Un 'youtuber', condenado en India por intentar darle una Coca-Cola a una tribu indígena

El youtuber estadounidense Mykhailo Viktorovych Polyakov, de 24 años, fue condenado en India luego de intentar contactar ilegalmente a la tribu sentinelesa en la isla North Sentinel, ubicada en el archipiélago de Andamán y Nicobar.

Según reportes de medios indios como The Economic Times, el joven llegó a la isla en una embarcación improvisada y dejó una lata de Coca-Cola Light y un coco como “ofrenda” para intentar llamar la atención de la comunidad indígena.

Las autoridades indias consideran extremadamente grave cualquier intento de acercamiento a los sentineleses, ya que se trata de uno de los pueblos más aislados del mundo y sin inmunidad frente a enfermedades externas. Por esta razón, está prohibido acercarse a menos de cinco kilómetros de la isla.

El caso provocó fuerte rechazo entre organizaciones defensoras de pueblos indígenas y medios locales, que calificaron la acción como irresponsable y peligrosa.

De acuerdo con la policía india, Polyakov ya habría intentado anteriormente acercarse a comunidades indígenas protegidas en la región, lo que agravó su situación judicial.