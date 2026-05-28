Una rata fue captada en video dentro del Hospital del IMSS en Ciudad Obregón, México.

Un video difundido en redes sociales mostró a una rata dentro del Hospital General Regional No. 1 del IMSS en Ciudad Obregón, Sonora, México, provocando una ola de reacciones entre usuarios y pacientes.

En las imágenes se observa al roedor moviéndose por el sistema de ventilación del hospital antes de caer al interior de una de las áreas del centro médico. El momento rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

Medios mexicanos como TV Azteca Noticias y ADN40 reportaron que el IMSS Sonora calificó el incidente como un “hecho aislado” y aseguró que personal de mantenimiento actuó de inmediato para retirar al animal.

Además, el instituto informó que reforzará las medidas de limpieza, supervisión sanitaria y control de plagas dentro del hospital tras la difusión del video.