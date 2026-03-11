El alcalde Aquiles Alvarez será procesado por no portar grillete electrónico

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, utiliza un grillete electrónico tras una orden judicial, en el caso Triple A

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrentará este 13 de marzo de 2026 un nuevo proceso penal por presuntamente no portar el grillete electrónico que le fue impuesto como medida judicial.

La Fiscalía General formulará cargos por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que contempla penas de uno a tres años de prisión.

La audiencia de formulación de cargos fue convocada por el juez Ítalo Zambrano, de la Unidad Multicompetente de Samborondón y se realizará de forma telemática.

La diligencia está prevista para este viernes 13 de marzo de 2026, a las 14:00. Álvarez participará desde la Cárcel del Encuentro, donde permanece recluido con prisión preventiva.

Procesos judiciales de Alvarez

Con esta causa, el Alcalde de Guayaquil sumaría un tercer proceso penal abierto en su contra. Actualmente también es investigado por presunta comercialización ilegal de combustibles en el caso Triple A y supuesta delincuencia organizada, en el caso Goleada.

La nueva investigación se originó tras su detención el 10 de febrero por el caso Goleada. Según un informe policial, Alvarez no llevaba colocado el dispositivo electrónico al momento del operativo.

De acuerdo con el documento, el grillete se encontraba en el piso, a un costado de la cama. Posteriormente, y en presencia del fiscal, Álvarez procedió a colocarse el dispositivo.

Sim embargo, el abogado de Alvarez, Ramiro García, aseguró que su cliente no llevaba puesto en el tobillo el grillete electrónico dispuesto como medida cautelar en el caso Triple A "porque se estaba cargando”.