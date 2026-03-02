Declaran fallida la audiencia de apelación de prisión de Aquiles Alvarez por el caso Goleada

Aquiles Alvarez cumple prisión preventiva en la cárcel de Latacunga por el caso Goleada.

La mañana de este lunes 2 de marzo de 2026 se instaló la audiencia de apelación a la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien permanece recluido en la cárcel de Latacunga.

El Alcalde porteño solicitó asistir de manera presencial a la audiencia y pidió su traslado desde la cárcel hacia el Complejo Judicial Norte, en Quito. Sin embargo, compareció a la diligencia de manera telemática.

La audiencia fue declarada fallida ya que Fiscalía no se presentó. El Tribunal ordenó oficiar a la Judicatura para que se investigue la actuación del fiscal Dennys Villavicencio.

En la misma diligencia estaba previsto tratar los pedidos de libertad de los hermanos de Alvarez, Antonio y Xavier, también detenidos en el mismo operativo.

Por el caso Goleada fueron detenidas 11 personas. A cinco se les ordenó prisión preventiva y a otras seis recibieron medidas alternativas, decisión que Fiscalía apeló.

Sin embargo, al no presentarse el representante del Ministerio Público el recurso se declaró en abandono.

Alvarez fue detenido el 10 de febrero en el marco del caso Goleada, en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada, con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Aquiles reacciona tras diferimiento de audiencia

El abogado defensor de Aquiles Alvarez rechazó la ausencia de Fiscalía en la audiencia de apelación de prisión preventiva por el caso Goleada. "Increíble que jueguen tan sucio", escribió Ramiro García en sus redes sociales.

Ese mensaje fue compartido por Alvarez, quien escribió un breve texto en su cuenta de X, sobre el diferimiento de la audiencia en la que "se podía pelear por la libertad".

"La suspendieron por errores de ellos mismos, errores que no son casuales: se repiten, se provocan y sirven para un solo propósito, seguir dilatando un proceso que no se sostiene", escribió el Burgomaestre.

Alvarez también escribió que "cada día resulta más difícil sostener una treta cuando no hay caso". Y añadió que el sábado "un fiscal reconoció que no existían elementos para sostener" el caso Goleada.