Reimberg asegura que abogado de Aquiles Alvarez ingresó a la cárcel de El Encuentro

El abogado Ramiro García ingresó a la cárcel de El Encuentro para visitar a Aquiles Alvarez.

"Foto mata cuento". Con ese mensaje el ministro del Interior, John Reimberg, compartió una fotografía del abogado Ramiro García en la cárcel de El Encuentro este martes 10 de marzo de 2026.

García denunció previamente que no se le permitía ingresar a la cárcel de máxima seguridad a visitar a su cliente, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

"Aquí se cumplen todos los protocolos de ingreso, como lo exige el centro penitenciario. Aquí TODOS cumplen con la Ley", escribió Reimberg al compartir la imagen de García en la prisión.

Ante esto, García respondió que le permitieron ingresar una hora más tarde de la que el SNAI había dispuesto, por una "supuesta 'descoordinación' entre las FF.AA. y SNAI".

Luego el abogado también denunció que Reimberg utilizói una foto suya sin su autorización y violando la Ley de Datos Personales y el Art 66.19 de la Constitución, "abusando de su condición de funcionario".

'Aquiles Alvarez en aislamiento total'

"Se encuentra en total aislamiento (...) no tiene ningún acceso ni a patio ni a la posibilidad de salir al sol ni dos minutos al día", contó García a través de un video en sus redes sociales luego de visitar al Burgomaestre.

Según García, las condiciones en las que permanece Alvarez califican "como una forma de tortura".

García adelantó que hará oficial un pedido al SNAI para que "se resuelva este tema urgente".