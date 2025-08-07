Alcalde de Pujilí fue detenido por caso Ornato Municipal; Fiscalía investiga un presunto peculado

La Fiscalía y Policía realizaron allanamientos en inmuebles en Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua

Una nueva investigación por presuntos actos de corrupción sacude al Municipio de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. La Fiscalía General confirmó, este jueves 7 de agosto del 2925, la detención del alcalde de ese cantón, José Arroyo, dentro del caso denominado 'Ornato Municipal'.

El Ministerio Público abrió una indagación por presunto peculado en la adjudicación de obras públicas durante la administración del Alcalde de Pujilí.

Se ejecutaron allanamientos en el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Pujilí, en domicilios de funcionarios municipales y otras personas investigadas, "por su presunta implicación en irregularidades relacionadas con obras públicas", indicó la Fiscalía.

La detención de Arroyo se produjo durante un operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional en un inmueble ubicado Cotopaxi. También hubo allanamientos en Pichincha y Tungurahua.

Durante los operativos, los agentes decomisaron computadoras, memorias externas, celulares, documentos físicos, comprobantes de depósitos y otros elementos que formarán parte de la investigación

El ministro del Interior, John Reimberg, informó preliminarmente que 20 inmuebles fueron allanados y se detuvieron a 17 personas, 13 de ellas son funcionarios del GAD Municipal de Pujilí.