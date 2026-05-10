Toque de queda: la realidad de quienes sobreviven en las calles

Habitantes de calle no tienen dónde refugiarse durante el toque de queda

El toque de queda aplicado en el país entre el 3 y el 18 de mayo de 2026 restringe la circulación desde las 23:00 hasta las 05:00. Durante ese lapso, la movilidad está prohibida para la ciudadanía.

Sin embargo, esta medida deja en evidencia la situación de las personas que viven en las calles y que no cuentan con un lugar seguro donde permanecer durante la noche.

En sectores como el Centro Histórico, Quitumbe, Eloy Alfaro y La Mariscal, muchas personas duermen en plazas, portales, quebradas o refugios improvisados porque no tienen otra alternativa.

Población enfrenta problemas de consumo de drogas

Según datos del Municipio de Quito, más del 70% de la población habitante de calle enfrenta problemas de consumo de sustancias sujetas a fiscalización, mientras cerca del 10% presenta trastornos psiquiátricos.

Estas cifras, dicho por el Cabildo, reflejan la necesidad de priorizar respuestas enfocadas en salud, protección social y derechos humanos, en lugar de medidas únicamente sancionatorias.

A esta problemática también se suma la población migrante y personas en movilidad humana, entre ellas niñas, niños y adolescentes que viven situaciones de exclusión y violencia.

Comerciantes autónomos también se ven afectados

Además, comerciantes autónomos permanecen en el espacio público junto a sus familias debido a condiciones de pobreza y falta de oportunidades.

Según información del Municipio, durante las noches, quienes no tienen refugio quedan expuestos a operativos policiales, posibles detenciones y a mayores riesgos de violencia o abandono.

Frente a esta situación, el Patronato Municipal San José, mantiene programas de atención dirigidos a habitantes de calle y población vulnerable.

Abordaje a habitantes de calle

Debido al toque de queda, los recorridos y abordajes sociales a habitantes de calle, modificaron sus horarios y ahora se realizan entre las 07:00 y las 21:30.

El Hogar Comunidad de Calle y la Casa del Hermano, por ejemplo, ofrecen alimentación y acogida temporal, aunque la demanda supera la capacidad disponible.

El escenario actual evidencia que el combate a la inseguridad debe considerar un enfoque de derechos humanos. El toque de queda regula la movilidad, pero no resuelve la realidad de quienes sobreviven en las calles, según el Municipio.