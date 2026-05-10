Difunden imágenes del momento en que un pasajero es embestido por un avión en Denver
Las autoridades de transporte de Estados Unidos investigan la evacuación de un avión de Frontier Airlines tras arrollar a un peatón.
Se investiga la evacuación de un avión de Frontier Airlines que golpeó y mató a una persona en la pista del Aeropuerto de Denver, en Estados Unidos.
Captura de video
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Fecha de publicación
10 may 2026 - 18:42
Mientras las autoridades de transporte de Estados Unidos investigan la evacuación de un avión de Frontier Airlines, que golpeó y mató a una persona en la pista del Aeropuerto de Denver, se difunden nuevas imágenes.
El video de vigilancia térmica muestra el momento en que un jet de esa aerolínea golpea a un peatón durante el despegue, obligando a la aeronave a abortar y realizar un aterrizaje de emergencia.
El aeropuerto señaló en un comunicado que el peatón cruzó el perímetro de seguridad de la terminal aérea.
Entre los pasajeros del vuelo, 12 personas reportaron heridas leves y cinco de ellas fueron trasladadas a hospitales locales.
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció el inicio de una investigación para esclarecer el accidente, que genera preocupación en materia de seguridad.
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