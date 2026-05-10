Difunden imágenes del momento en que un pasajero es embestido por un avión en Denver

Se investiga la evacuación de un avión de Frontier Airlines que golpeó y mató a una persona en la pista del Aeropuerto de Denver, en Estados Unidos.

Mientras las autoridades de transporte de Estados Unidos investigan la evacuación de un avión de Frontier Airlines, que golpeó y mató a una persona en la pista del Aeropuerto de Denver, se difunden nuevas imágenes.

🇺🇸 | Un avión de Frontier golpeó fatalmente a un peatón en Denver mientras despegaba rumbo a Los Ángeles el viernes por la noche, según la aerolínea y el Aeropuerto Internacional de Denver.



El Airbus A321 estaba despegando de Denver con destino a Los Ángeles cuando la persona… pic.twitter.com/3jKY9WnRhh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 9, 2026

El video de vigilancia térmica muestra el momento en que un jet de esa aerolínea golpea a un peatón durante el despegue, obligando a la aeronave a abortar y realizar un aterrizaje de emergencia.

🇺🇸 | Se difunden las imágenes de vigilancia térmica que muestra el momento en que un jet de Frontier Airlines golpeó a un intruso durante el despegue en el Aeropuerto Internacional de Denver en Colorado, obligando a la aeronave a abortar y realizar un aterrizaje de emergencia. pic.twitter.com/Kap4hqa4tI — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 10, 2026

El aeropuerto señaló en un comunicado que el peatón cruzó el perímetro de seguridad de la terminal aérea.

Entre los pasajeros del vuelo, 12 personas reportaron heridas leves y cinco de ellas fueron trasladadas a hospitales locales.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció el inicio de una investigación para esclarecer el accidente, que genera preocupación en materia de seguridad.