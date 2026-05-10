Conductor de bus fue sancionado por realizar "maniobras peligrosas"

Luego de una alerta ciudadana, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) localizó y sancionó a un conductor de transporte público por efectuar "maniobras peligrosas" y cambios abruptos de carril durante su recorrido.

Las autoridades comprobaron que el chofer "infringía las normas de tránsito al conducir de manera imprudente", generando el riesgo de provocar un accidente.

El conductor fue sancionado y multado

Ante el hecho, los agentes aplicaron las sanciones establecidas en la normativa vigente. El conductor fue multado con el 15 % de un salario básico unificado y recibió la reducción de 4,5 puntos en su licencia.

La AMT exhorta a todos los conductores, en especial a quienes forman parte del transporte público, "a cumplir las normas de tránsito y mantener una conducción prudente y responsable".