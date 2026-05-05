Allanan viviendas en Chimborazo por investigación de minería ilegal

Allanan viviendas en Chimborazo por el delito de minería ilegal.

Allanan viviendas en la provincia de Chimborazo por presunto delito de minería ilegal. Fiscalía y Policía Nacional intervinieron durante la madrugada de este martes 5 de mayo de 2026.

Los operativos conjuntos incluyeron un total de siete allanamientos ejecutados de forma simultánea en los cantones de Colta, Guano y Riobamba.

Detenidos y evidencias incautadas en operativos de Chimborazo

Seis personas fueron detenidas para formularles cargos por actividad ilícita de recursos mineros.

Además, se incautaron teléfonos celulares, computadoras, documentos y dinero en efectivo.

Sanciones por minería ilegal en el COIP

La sanción por este delito es de cinco a siete años de cárcel, según establece el artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)