Allanan viviendas en Chimborazo por investigación de minería ilegal
Fiscalía y Policía Nacional allanaron varias viviendas de la provincia de Chimborazo, en el marco de una investigación por minería ilegal.
Allanan viviendas en Chimborazo por el delito de minería ilegal.
Fiscalía
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Fecha de publicación
05 may 2026 - 10:59
Allanan viviendas en la provincia de Chimborazo por presunto delito de minería ilegal. Fiscalía y Policía Nacional intervinieron durante la madrugada de este martes 5 de mayo de 2026.
Los operativos conjuntos incluyeron un total de siete allanamientos ejecutados de forma simultánea en los cantones de Colta, Guano y Riobamba.
Detenidos y evidencias incautadas en operativos de Chimborazo
Seis personas fueron detenidas para formularles cargos por actividad ilícita de recursos mineros.
Además, se incautaron teléfonos celulares, computadoras, documentos y dinero en efectivo.
Sanciones por minería ilegal en el COIP
La sanción por este delito es de cinco a siete años de cárcel, según establece el artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)
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