Nos Faltan 3: Vence plazo de la Corte Constitucional para que Cosepe entregue información

En 2024 la Corte Constitucional ordenó la desclasificación de las actas del Cosepe por el caso del equipo periodístico de El Comercio.

Este lunes 4 de mayo de 2026 se cumple el plazo para que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) entregue la información desclasificada del caso del secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio.

La Corte Constitucional instó, de nuevo, al Cosede a entregar la información íntegra a los familiares de las víctimas, según se dispuso en la sentencia de abril de 2024.

Según la CC, el Cosepe incumplió dos disposiciones establecidas en dicah sentencia:

Remitir exactamente la misma información a la Corte y a los familiares.

a la Corte y a los familiares. Informar si hubo exclusiones en la documentación entregada

"Se identificaron diferencias y posibles omisiones en documentos clave, incluyendo partes de las actas, láminas, cronologías y secciones relacionadas con decisiones durante el secuestro", apuntó el colectivo Nos Faltan 3.

Por lo que la Corte Constitucional dio un plazo de 10 días, que vence este lunes, para la entrega total de la información sobre el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

Asimismo, dispuso que el Cosepe convoque a una diligencia personal con los familiares y ponga a disposición la "documentación íntegra, incluyendo actas 18, 19 y 20 de 2018".

Sentencia de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional dispuso al Ministerio del Interior la desclasificación y entrega de las actas del Cosepe.

El 9 de mayo de 202 las familias del periodista, fotógrafo y conductor recibieron información desclasificada del régimen de Daniel Noboa: 39 fojas y un CD con información de las sesiones del Cosepe de marzo y abril del 2018.

Sin embargo, tras revisar las actas 18, 19 y 20 del Cosepe, los familiares aseguran que la documentación entregada está incompleta, hay cortes evidentes en los textos y faltan páginas enteras.

Crimen del equipo de El Comercio

El 26 de marzo de 2018, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron secuestrados en Mataje, Ecuador, durante una cobertura periodística en la frontera con Colombia.

El 13 de abril, el entonces presidente Lenín Moreno confirmó la noticia del asesinato de los tres en territorio colombiano.