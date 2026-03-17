Allanan la vivienda de Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, por presunto enriquecimiento ilícito

Las autoridades allanaron la vivienda del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, la madrugada de este martes 17 de marzo de 2026, según detalló en un video difundido en redes sociales.

"El que nada debe, nada teme", escribió Zamora en una publicación que acompaña un video suyo de poco más de 10 minutos en el que cuenta lo sucedido desde alrededor de las 02:00.

Según Zamora, las autoridades tocaron su puerta mientras dormía con su familia y se llevaron dos computadores, un celular, varias memorias USB y dos documentos.

"Ahora allanan un hogar porque mi familia, tanto de sangre cuanto política, me ha prestado dinero, además estos dineros antes de que sea Alcalde" Cristian Zamora

"Lo más risible es las razones", dijo el Burgomaestre. Se trataría de aproximadamente 80 000 dólares en un período de cinco años.

"Les voy a contar los tres rubros en los cuales dicen que no encuentran justificación para que se rían conmigo", añade Zamora.

Estos son: devoluciones de pagos de sueldos mal realizados a personas que trabajan en su empresa, recursos injustificados de préstamos familiares y recursos dudosos en la cuenta del Alcalde, depositados por su padre.

De acuerdo con la Fiscalía, Zamora es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Aunque no se han brindado más detalles del caso.

Las autoridades allanaron dos domicilios y el despacho de la Alcaldía de Cuenca, de donde se recogieron indicios para avanzar con la investigación.

Para Zamora, "es una ridiculez" el allanamiento, aunque reconoció que ocurrió de manera pacífica. Asimismo, el Alcalde agradeció la solidaridad de quienes se han pronunciado al respecto.