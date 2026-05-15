Crisis en Bolivia: La Paz sigue bloqueada por protestas; Ecuador y 7 países piden diálogo

Mineros se enfrentaron a la Policía de Bolivia durante una protesta en rechazo al alza de combustibles

El gobierno de Bolivia llegó a un acuerdo, este viernes 15 de mayo de 2026, con miles de mineros que se enfrentaron con la policía en una protesta que paralizó el centro de La Paz.

Sin embargo, las principales carreteras de acceso continúan bloqueadas por otros trabajadores y se reporta desabastecimiento de alimentos en la capital boliviana.

La negociación con los mineros se prolongó por horas hasta la madrugada. El jueves 14 de mayo, la policía impidió con gases lacrimógenos la entrada de los manifestantes a la Plaza de armas, donde están el Palacio de Gobierno y el Congreso. Mientras los mineros lanzaban con hondas piedras y explosivos, constató AFP.

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Exigían la renuncia del mandatario centroderechista Rodrigo Paz, en el poder desde noviembre, tras considerar que no había atendido sus reclamos. Piden abastecimiento de combustibles, ampliación de áreas mineras y suministro de explosivos para trabajar, entre otros.

"Hemos tenido una larguísima reunión, casi 12 horas conversando", dijo este viernes José Gabriel Espinoza, ministro de Economía. "Hemos logrado varios acuerdos", agregó.

Protestas de distintos sectores

Desde inicios de mayo, protestas de distintos sectores presionan al gobierno de Rodrigo Paz.

Obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas todavía se manifiestan en calles y carreteras con reclamos como aumentos salariales, la estabilización de la economía y la no privatización de empresas públicas.

Este viernes 15 de mayo se reportan al menos 26 puntos de bloqueo en carreteras, la mayoría son accesos a La Paz según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, que impiden el abastecimiento regular de alimentos de la ciudad. Los precios de algunos productos se han disparado en los mercados.

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Apoyo de Argentina para abastecimiento de alimentos

El gobierno de Bolivia ha desplegado un "puente aéreo" desde el domingo pasado para sortear los bloqueos y llevar carnes y vegetales a la ciudad altiplánica a través de vuelos.

Esta vez la gestión de Javier Milei prestará su apoyo. "Queremos agradecer al gobierno de nuestro país amigo de Argentina, que ha provisto dos aviones Hércules para que se refuerece el puente aéreo y que no falten alimentos en esta ciudad", dijo este viernes José Luis Gálvez, vocero de la oficina presidencial.

Bolivia pasa por su peor crisis económica en 40 años debido a una aguda escasez de dólares. La inflación interanual fue de 14% en abril.

Ecuador y siete países más piden diálogo en Bolivia

Ecuador, Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú exhortaron, este viernes 15 de mayo de 2026, a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias y dialogar para preservar la paz social.

También rechazaron "toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y alterar la institucionalidad del Gobierno de Bolivia".

Además, manifestaron "preocupación por la situación humanitaria en Bolivia producto de las protestas y bloqueos de las carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población".