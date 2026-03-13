Fiscalía reveló cómo Aquiles Alvarez supuestamente lavó dinero en caso Goleada

Este viernes 13 de marzo del 2026 se instaló la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por Aquiles Alvarez y sus hermanos, en el caso Goleada.Fotos:API / Rolando Enríquez

La audiencia de apelación a la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue suspendida este viernes 13 de marzo de 2026 sin que se emita una resolución.

La diligencia, que forma parte de la investigación del denominado caso Goleada, se reinstalará en una nueva fecha para que se anuncie su decisión.

El Burgomaestre compareció de forma telemática desde la Cárcel del Encuentro, donde permanece con prisión preventiva mientras avanza el proceso por el presunto delito de delincuencia organizada.

En la causa también están procesados sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez, además de otros involucrados. Según las investigaciones, el perjuicio económico para el Estado en este caso alcanzaría los 61,5 millones de dólares.

Nuevas revelaciones de la Fiscalía

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso cómo habría operado la presunta estructura criminal y la ruta del dinero obtenido de manera ilegal.

Según la versión presentada por el Ministerio Público, basada en el testimonio del exdirector financiero del conglomerado empresarial vinculado a los procesados, las empresas habrían funcionado como centros de acopio de combustible subsidiado, originalmente destinado a los sectores automotriz y naviero nacional.

Según la acusación, ese combustible era desviado y vendido a embarcaciones de bandera extranjera a precio internacional, lo que generaba ganancias.

El fiscal Dennis Villavicencio explicó que los procesados, entre ellos Alvarez, supuestamente lavaron el dinero obtenido a través de la creación de nuevas compañías, compra de gasolineras y aumentos de capital considerados injustificados.

El Ministerio Público sostiene que para sostener el esquema se habría constituido un holding empresarial que funcionaba como matriz para controlar varias compañías dentro de la red investigada.